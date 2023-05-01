Экономист Разуваев: государство должно применять против инфоцыган максимально жесткие меры

Деятельность так называемых инфоцыган в России необходимо пресекать, тем более во время специальной военной операция, поскольку эти люди зарабатывают миллионы и не платят налоги, тогда как обычный гражданин готов отправить последний рубль в поддержку нашей армии.
Так независимый экономический эксперт Александр Разуваев прокомментировал сообщения о возможном конце инфоцыганства в России. Стоит напомнить, что после ареста блогеров-миллионеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, Федеральная налоговая служба всерьез взялась и за остальных медийных интернет личностей, создав для проверки их финансовой отчетности специальный отдел.
«Мое мнение, если их всех пересажают, будет лучше. Но, к сожалению, существуют такие люди, за счет которых эти личности продолжат богатеть. Ведь информационный продукт, это все-таки тоже продукт, который можно приобрести, как фрукты или овощи в обычном супермаркете», — заявил Разуваев.
По его мнению, Instagram✱ (соцсеть запрещена на территории РФ) инфлюенсеры — пустые, ничего не созидающие и не приносящие пользы обществу люди-паразиты. А их практику можно назвать законной формой воровства.
«Но самый главный вопрос даже не в том, что они заработали, в кавычках, много денег и ни копейки не принесли в госбюджет. Важнее, что распространение их влияния ведет к отупению нации. Не то, чтобы в России настолько глупые люди, но они существуют и это во всех странах так», — отметил эксперт.
Он твердо уверен, что государство должно контролировать активность информационных советчиков и пресекать любые их попытки разбогатеть за счет обычных граждан. Это особенно актуально во время проведения СВО, добавил он:
«Я вот пишу материалы во множество изданий, потому что мне тоже надо как-то зарабатывать. Никто об этом не знает, но часть своих средств я тоже перевел на нужды спецоперации, внес свой вклад. А если человек не понимает времени, в котором он живет и думает, что можно легко разводить лохов в то время, как кто-то сейчас отдает последние 500 рублей на войну, пусть не удивляется, что рано или поздно за него возьмутся госслужбы».
В связи с этим, считает экономист, прокуратура должна применять против инфоцыган максимально жесткие меры.
«Я поддерживаю идею наказания таких не совсем честных товарищей, поскольку, я все-таки считаю, что деньги надо зарабатывать правильным путем. Ну, хочешь ты получать много бабла, хорошо жить — работай. А эти люди — фактически прохиндеи, рыбки гуппи без мозгов, которые нашли свою нишу в лохотроне. Ведь то, чем они занимаются, это по сути и есть лохотрон», — заключил спикер.
Ранее блогера Елену Блиновскую доставили в Пресненский районный суд Москвы. «Королеве марафонов» грозит до 7 лет тюрьмы по предъявленным статьям.
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