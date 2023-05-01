Участники БРИКС рассмотрят возможность введения новой резервной валюты для стран объединения

Претория, 1 мая. Представители стран — участниц БРИКС рассмотрят введение единой валюты для членов объединения, которая станет альтернативой доллару США.
Старший научный сотрудник Института глобального диалога Ашраф Патель высказался о том, что создание собственной финансовой инфраструктуры для участников объединения окажет положительное влияние на экономическое развитие Черного континента. Он подчеркнул, что на предстоящий форум следует пригласить Африканский союз и другие региональные организации.
Государства — члены БРИКС уже начали успешно использовать альтернативную валюту для взаиморасчетов. По мнению Пателя, многие страны готовы диверсифицировать свои торговые отношения, что может привести к вытеснению доллара США с доминирующих позиций в мировой экономике.
Дополнительно эксперт отметил желание многих стран присоединиться к альянсу. По его мнению, это позволит расширить географию партнерских отношений внутри блока.
Ранее представитель МИД Южно-Африканской Республики Анил Суклал рассказал о том, что 15-й саммит БРИКС пройдет в августе. Дипломат отметил, что мероприятие состоится очно впервые с начала пандемии коронавируса.