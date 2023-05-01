Участники БРИКС рассмотрят возможность введения новой резервной валюты для стран объединения

Старший научный сотрудник Института глобального диалога Ашраф Патель высказался о том, что создание собственной финансовой инфраструктуры для участников объединения окажет положительное влияние на экономическое развитие Черного континента. Он подчеркнул, что на предстоящий форум следует пригласить Африканский союз и другие региональные организации.