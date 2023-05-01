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МЧС сообщило о локализации пожара в городе Борзя Забайкальского края

Происшествия
МЧС сообщило о локализации пожара в городе Борзя Забайкальского края

Крупный пожар в городе Борзя Забайкальского края локализовали. Обстановка на месте происшествия до сих пор остается сложной из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ликвидации открытого горения принимают участие около 60 спасателей и девять единиц техники. К месту возгорания также следуют еще 40 человек личного состава МЧС и десять единиц спецтехники. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело о халатности из-за пожара в городе Борзя Забайкальского края. В результате ЧП огнем оказались повреждены несколько зданий, сообщал RT.
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