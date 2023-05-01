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Локомотив грузового состава сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей

Происшествия
Локомотив грузового состава сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей

Локомотив грузового состав сошел с рельсов в Брянской области из-за срабатывания неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области написал о произошедшем в личном Telegram-канале. Богомаз уточнил, что подрыв случился в Унечском районе на 136-м км ж/д путей между Брянском и городом Унеча. Он привел к сходу с рельсов локомотива.

Локомотив грузового состава сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей

Губернатор отметил, что в результате инцидента никто из людей не пострадал. Пока что движение на участке приостановлено. На месте работают специалисты.

Ранее поселок Суземка в Брянской область подвергся атаке со стороны ВСУ. После обстрела власти региона объявили режим ЧС.
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