Юрист Иван Соловьев рассказал россиянам о правовых нюансах приготовления шашлыка на даче

В правила противопожарного режима с 1 марта 2023 года было внесено несколько изменений, которые повлияли на отдых россиян на дачных участках. Подробно об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.
По словам эксперта, нововведения подразумевают ограничения в розжиге костров и мангалов на территории дачи. Теперь населению разрешено готовить еду на углях на расстоянии пяти метров от дома. Ранее разводить огонь нужно было на расстоянии 50 метров, однако при утверждении этого правила на учитывались реальные размеры участков россиян, площадь которых может составлять от четырех до шести соток.
Помимо этого, если планируется сжигание мусора или сухой листвы, то россиянам следует учитывать скорость ветра, не оставлять возле открытого огня детей и ни в коем случае не поручать несовершеннолетним следить за ним. Избавиться от негодных вещей с помощью огня можно на расстоянии 15 метров от жилых зданий, а если в негорючей емкости — до 7,5 метра.