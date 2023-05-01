Юрист Иван Соловьев рассказал россиянам о правовых нюансах приготовления шашлыка на даче

По словам эксперта, нововведения подразумевают ограничения в розжиге костров и мангалов на территории дачи. Теперь населению разрешено готовить еду на углях на расстоянии пяти метров от дома. Ранее разводить огонь нужно было на расстоянии 50 метров, однако при утверждении этого правила на учитывались реальные размеры участков россиян, площадь которых может составлять от четырех до шести соток.