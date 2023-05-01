Ушедший из жизни модельер Вячеслав Зайцев не успел погасить долг в 38 тысяч рублей

Народный художник России Вячеслав Зайцев не успел закрыть долг перед ФСН на 38 тыс. рублей. Журналисты узнали о состоянии компаний дизайнера перед его смертью.
В последние дни жизни в бизнесе Зайцева все было не совсем гладко, о чем свидетельствует образовавшаяся задолженность. Помимо этого, большая часть компаний покойного оказалась неприбыльной, либо уже закрыта. Нулевой доход принесли, в частности, «Лаборатория моды Вячеслава Зайцева», «Театр мод Вячеслава Зайцева», «Бархатные сезоны в Сочи», «Слава Зайцев Лакшери» и «Новая мода», передает kp.ru.
Ранее ФАН узнал, что единственным прибыльным делом российского дизайнера остался Дом Моды. Компания в дальнейшем станет собственностью наследника модельера.