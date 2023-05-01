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Диетолог Королева: селедку следует есть склонным к набору лишнего веса людям

Общество
Диетолог Королева: селедку следует есть склонным к набору лишнего веса людям

Сельдь необходимо есть склонным к набору лишнего веса людям, а также тем, кто регулярно испытывает стресс и очень много работает. Соответствующей информацией поделилась диетолог Маргарита Королева.

Об этом эксперт заявила 1 мая, в понедельник, в ходе разговора с ведущим радио Sputnik. Продукт будет полезен тем, кто страдает из-за недостатка сна, подчеркнула врач.

«Сельдь содержит витамины А, D, Е и К, а также белок. Любой белок нужен для строительства клеточных мембран, формирования ферментов и гормонов», – добавила Королева.

Питаться селедкой на регулярной основе не нужно, потому что в этом продукте содержится вредное для человеческого организма количество соли, резюмировала врач.
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