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Подростки оскорбляли 83-летнюю пенсионерку и бросали в нее футбольный мяч в Комсомольске-на-Амуре

Происшествия
Подростки оскорбляли 83-летнюю пенсионерку и бросали в нее футбольный мяч в Комсомольске-на-Амуре

Полиция Хабаровского края пытается установить личности двух подростков — молодые люди ранее издевались над 83-летней женщиной. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

В Комсомольске-на-Амуре двое неизвестных подростков на улице по неустановленной причине вступили в словесный конфликт с пенсионеркой. Они преследовали пожилую женщину, нецензурно ругались и бросали в нее футбольный мяч.

После появления в Сети кадров с издевательствами подростков над старушкой полиция организовала проверку. Удалось найти пострадавшую, она описала внешность хулиганов. В данный момент личности молодых людей устанавливаются.

Ранее в Арзамасе девочка-подросток избила пьяного мужчину под одобрительные комментарии сверстников за то, что он якобы домогался ее.
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