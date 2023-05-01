Певица Лада Дэнс сочла смерть модельера Вячеслава Зайцева большой утратой для России

Смерть российского модельера Вячеслава Зайцева является огромной утратой для страны. Соответствующей точку зрения озвучила советская исполнительница Лада Дэнс.
Своим мнением певица поделилась в понедельник, 1 мая, в ходе разговора с корреспондентом телеканала «360». Деятельность модельера можно считать целой эпохой, с уверенностью указала Дэнс.
«Это легенда. Не просто талантливый, но еще и прекрасный человек. Он был очень отзывчивым, добрым и мягким. Целая эпоха», — резюмировала она.
Прежде стало известно, что в последние несколько лет Вячеслав Зайцев сильно болел и вынужден был передвигаться исключительно на инвалидной коляске. У модельера была обнаружена болезнь Паркинсона.