Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за сильных порывов ветра

В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом в пресс-службе городской администрации.
По данным Росгидрометцентра, с 9:00 1 мая до 21:00 2 мая в Северной столице усилится ветер. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.
Администрация просит петербуржцев воздержаться от поездок на личном транспорте. Также пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность, обходить рекламные щиты и шаткие строения.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец предсказал жителям столицы РФ погоду на май. В первую неделю месяца ожидаются прохладные дни с обильными осадками.