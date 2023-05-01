«Затронет Россию и Китай»: аналитик Дандыкин о размещении атомных подлодок США в Южной Корее

США накачивают вооружением союзников в азиатском регионе, а это создает потенциальные риски для России и Китая. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее обозреватель Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Чхве Чжу Хен сообщил, что администрация Соединенных Штатов Америки пытается превратить Южную Корею в ядерный аванпост.
По словам журналиста, Белый дом давно ищет предлог для размещения в районе полуострова атомных подводных лодок и другого стратегического вооружения.
«На основе этого США хотят превратить всю территорию Южной Кореи в самый крупный на Дальнем Востоке ядерный аванпост и эффективно использовать ее в реализации своей стратегии мирового господства», — подчеркнул Чжу Хен.
Обозреватель ЦТАК добавил, что подобные намерения США можно расценивать лишь как огромную ошибку, которая приведет мир к беде.
«Мы видим, что происходит эскалация и Пхеньян активно развивает собственный ядерный потенциал. Сеул в свою очередь надеется на защиту со стороны США, учения проводят интенсивно, северокорейцы отвечают созданием подводных дронов. Соединенные Штаты накачивают южан вооружением», — комментирует заявление Хена Дандыкин.
По словам собеседника ФАН, Вашингтон создает так называемый треугольник противостояния России и Китаю: Япония-Южная Корея-Австралия.
«Да, мы также имеем границы с КНДР, так что нас это тоже касается. А если они сейчас собрались поставлять атомные подводки Австралии, которая достаточно далеко находится, то не исключен момент, что они могут расположить субмарины и в Южной Корее, как это в Турции, в западной Европе, как это на островах Японии, где крупнейшие базы. И, конечно, если Пентагон это сделает с «согласия» корейского народа, будет очень тяжело США попросить выйти. Туда куда они приходят, это надолго и надолго. Это выбивается только другими внешними силами, как это было в Афганистане, и я надеюсь, как это произойдет на Украине», — заключил эксперт.
Ранее политолог Малек Дудаков сообщал, что Сеул готовит новый «военный таран» против Пекина.