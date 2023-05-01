Символ мужества и героизма: 1 мая 1945 года над Рейхстагом поднято Знамя Победы

1 мая 1945 года после ожесточенных боев за Рейхстаг в Берлине советским войскам удалось прорвать оборону нацистов и установить на крыше здания Знамя Победы. Как водружали флаг и почему красное знамя стало одним из главных символов Великой Отечественной войны, — в материале ФАН.
Известно, что Знамя Победы стало четвертым по счету флагом, который был водружен на крыше Рейхстага. После успешного штурма здания русские войска устанавливали несколько знамен, однако их уничтожали в ходе ночных обстрелов. Непоколебимым оставался флаг 150 стрелковой дивизии, который установили на восточной части крыши.
Согласно мемуарам командира одного из батальонов Степана Неустроева, приказ о водружении знамени дивизии отдал полковник Федор Зинченко, а выполняли боевую задачу сержанты Михаил Егоров, Мелитон Кантария и лейтенант Алексей Берест. Изначально они установили флаг на фронтоне главного входа в Рейхстаг, прикрепив его ремнями к конной скульптуре Вильгельма. Уже после, 2 мая, они перенесли Знамя Победы на купол здания.
«Вызвал Егорова и Кантарию, и мы отправились наверх… Когда я взобрался на крышу, передо мной открылась довольно широкая панорама Берлина. Обошли медленно купол и на восточной стороне (то есть тыльной относительно парадного входа) обнаружили исковерканную разрывом снаряда лестницу, ведущую на самый его верх. — Ну что же, товарищи дорогие, — обратился я к своим спутникам. — Тридцатого апреля вы не полностью выполнили мой приказ. Знамя-то установили не на куполе. Довыполнить!… — Есть, товарищ полковник, довыполнить приказ, — бодро ответили Егоров и Кантария. И через несколько минут Знамя уже развевалось над куполом…», — писал в своих мемуарах полковник Зинченко.
Однако простоял флаг на куполе Рейхстага недолго: из-за договоренности с союзниками советским войскам пришлось уступить часть Берлина Великобритании. Знамя Победы сняли, а вместо него установили другое красное полотнище большего размера.
После флаг хранился в штабе 756-го стрелкового полка, а затем в политотделе 150 стрелковой дивизии. 19 июня того же года на знамени сделали надпись: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идриц. Див.». В последствии, перед началом Парада Победы 24 июня, там также появились надписи «79 Ск» и «3 УА 1 БФ».
То самое Знамя Победы должны были пронести по Красной площади во время парада, однако расчет знаменосцев из Егорова, Кантарии и Береста показали недостаточный уровень строевой подготовки, и маршал Жуков принял решение не выносить флаг.
Но несмотря на это, сегодня Знамя Победы стало символом мужества и героизма советского народа в борьбе против фашизма, и по сей день оно является важной частью исторической памяти России и других стран. Кроме того, оно стало частью традиций военных парадов, проводимых в России и других странах в честь Дня Победы 9 мая.
Напомним, ранее ФАН рассказывал о штурме рейхстага 30 апреля 1945 года.