Символ мужества и героизма: 1 мая 1945 года над Рейхстагом поднято Знамя Победы

Но несмотря на это, сегодня Знамя Победы стало символом мужества и героизма советского народа в борьбе против фашизма, и по сей день оно является важной частью исторической памяти России и других стран. Кроме того, оно стало частью традиций военных парадов, проводимых в России и других странах в честь Дня Победы 9 мая.