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Похожий на гранату предмет обнаружили в московском районе Южное Бутово

Происшествия
Похожий на гранату предмет обнаружили в московском районе Южное Бутово

Странный предмет, который похож на гранату, нашли в московском районе Южное Бутово. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал SHOT.

Об этом стало известно в понедельник, 1 мая. Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен на площадке для выгула собак между домом Академика Семенова, 3 и храмом Святителя Стефана Пермского, указывается в сообщении. В настоящий момент сотрудники экстренных служб изучают подозрительную находку.

Ранее стало известно, что станция московского метро «Лермонтовский проспект» оцеплена. Инцидент произошел 25 апреля. Причиной соответствующего решения стала граната. Подробности передает телеканал «Царьград».
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