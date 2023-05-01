Похожий на гранату предмет обнаружили в московском районе Южное Бутово

Об этом стало известно в понедельник, 1 мая. Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен на площадке для выгула собак между домом Академика Семенова, 3 и храмом Святителя Стефана Пермского, указывается в сообщении. В настоящий момент сотрудники экстренных служб изучают подозрительную находку.