Комиссия Министерства культуры Украины осматривает корпуса Киево-Печерской лавры

Известно, что в настоящий момент комиссия осматривает два здания Киевской духовной академии №55 и №60, в которых находится общежитие. Комитету Минкультуры Украины поручено производить опись имущества в Киево-Печерской лавре. По словам главы комиссии Марьяны Томин, на понедельник запланировано изучение десяти объектов. Всего на данный момент осмотрено 11 из 79 зданий.