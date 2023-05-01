Власти Турции заявили о ликвидации лидера ИГ на севере Сирии

Перед операцией по ликвидации периметр населенного пункта оцепили силы турецкой полиции и спецслужб. Комплекс, в котором якобы проживал высокопоставленный террорист, располагался за пределами города в оливковых садах. По словам местных жителей, перестрелка началась там в ночь с субботы на воскресенье и продолжалась около часа, затем из района боестолкновения раздался мощный взрыв.