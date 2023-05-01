Власти Турции заявили о ликвидации лидера ИГ на севере Сирии

Главарь террористической группировки был убит турецкими спецслужбами в оккупированном городе Джендерис.
По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, спецслужбы республики ликвидировали лидера террористической организации «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещено в РФ) Абу аль-Хосейна аль-Хосейни аль-Курейши.
Как сообщил политик, турецкая разведка долгое время следила за главарем группировки. После этого была начата операция по его устранению. Аль-Курейши был убит якобы в северной части Сирии. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит свою борьбу с террористическими организациями.
Пресса со ссылкой на местные источники и сотрудников силовых структур передает, что рейд состоялся недалеко от северного сирийского города Джендерис. Он был отбит турецкими войсками у курдских группировок в 2018 году после незаконного вторжения Анкары на север республики.
Перед операцией по ликвидации периметр населенного пункта оцепили силы турецкой полиции и спецслужб. Комплекс, в котором якобы проживал высокопоставленный террорист, располагался за пределами города в оливковых садах. По словам местных жителей, перестрелка началась там в ночь с субботы на воскресенье и продолжалась около часа, затем из района боестолкновения раздался мощный взрыв.
ИГ✱ пока не сообщало о возможной смерти своего лидера. Официальные лица Сирии также еще не давали комментариев по этому поводу.
Аль-Курейши возглавил «Исламское государство» в ноябре 2022 года после того, как американские войска убили его предшественника Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши на территории сирийской провинции Идлиб. До этого в том же районе был ликвидирован предыдущий лидер террористической организации Абу Бакр аль-Багдади.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация