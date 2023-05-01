Федерация шахмат России сообщила о подписании меморандума о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией

В российской Федерации шахмат добавили, что целью сотрудничества является укрепление дружеских отношений спортсменов, консолидация усилий по организации и проведению игр высокого уровня. Для повышения уровня обучения стратегии CFR и ACF планируют устраивать научно-образовательные конференции в онлайн-режиме и семинары.