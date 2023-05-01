Федерация шахмат России сообщила о подписании меморандума о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией

Федерация шахмат России (CFR) стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (ACF). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
CFR и ACF подписали меморандум о сотрудничестве. Документ позволит российским спортсменам часто выступать на крупных международных соревнованиях. Меморандум также дает право проводить на территории России самые важные турниры ACF.
В российской Федерации шахмат добавили, что целью сотрудничества является укрепление дружеских отношений спортсменов, консолидация усилий по организации и проведению игр высокого уровня. Для повышения уровня обучения стратегии CFR и ACF планируют устраивать научно-образовательные конференции в онлайн-режиме и семинары.
Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий провел заключительную партию с соперником из КНР Дин Лижэнем. Спортсмен из КНР обыграл россиянина и стал чемпионом мира по шахматам, передает RT.