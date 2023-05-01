Крупный пожар в Борзе Забайкальского края мог начаться с возгорания на свалке

МЧС РФ озвучило предварительную причину крупного пожара в городе Борзя Забайкальского края, где к настоящему моменту пострадали десять домов. ЧП могло произойти из-за возгорания на свалке, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что девять жилых домов и крыша магазина загорелись в Борзе Забайкальского края. По словам начальника Центра управлений в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по региону Андрея Варфоломеева, на помощь 20 огнеборцам и трем единицам техники направлены пожарный поезд и вертолет МЧС с дополнительным личным составом.