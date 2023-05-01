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Стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Москвы составила 9,6 миллиона рублей за 20,9 кв. м.

Экономика
Стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Москвы составила 9,6 миллиона рублей за 20,9 кв. м.

Средняя цена за один квадратный метр на первичном рынке недвижимости Москвы составляет 1,1 млн рублей.

По информации экспертов, стоимость самой доступной новостройки в ЦАО достигает 9,6 млн рублей за студию площадью 20,9 кв. м без отделки в Красносельском районе. Наиболее дорогостоящий вариант недвижимости располагается в Тверском районе — это пентхаус 1067,4 кв. м без отделки с ценником до 2,5 млрд рублей, приводят данные аналитиков «Известия».

Самая высокая стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Москве — 1,8 млн рублей — в квартирах, которые располагаются в районах Якиманка и Тверской. Отмечается доступность лотов в Красносельском районе. Там средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках достигает 672 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что вторичную недвижимость в округах Москвы можно приобрести за 247 тыс. рублей за кв. м. Это происходит в связи с ростом объема предложений на 21,4%. У покупателей выбор стал шире, и цены замерли.
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