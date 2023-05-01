Стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Москвы составила 9,6 миллиона рублей за 20,9 кв. м.

По информации экспертов, стоимость самой доступной новостройки в ЦАО достигает 9,6 млн рублей за студию площадью 20,9 кв. м без отделки в Красносельском районе. Наиболее дорогостоящий вариант недвижимости располагается в Тверском районе — это пентхаус 1067,4 кв. м без отделки с ценником до 2,5 млрд рублей, приводят данные аналитиков «Известия».