Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Американский журналист Моррис счел геноцидом действия ВСУ в Донбассе

Политика
Американский журналист Моррис счел геноцидом действия ВСУ в Донбассе

Действия украинской армии на Донбассе являются геноцидом. Соответствующую точку зрения озвучил журналист из Соединенных Штатов Америки Клейтон Моррис.

Своим мнением он поделился 1 мая, в понедельник. Украинский конфликт начался в тот момент, когда ВСУ наносили удары по мирным землям и жителям Донбасса еще в 2014 году, напомнил эксперт. Отрицать этот факт будет только необразованный человек, указал он.

Прежде стало известно, что снаряд украинской армии убил донецкую восьмилетнюю школьницу в самом центре города. Девочка в тот момент ехали в маршрутном автобусе. Подробностями ранее поделился телеканал «Царьград».
геноцид геноцид народа Донбасса всу Донбасс Украина
Военкоры ФАН