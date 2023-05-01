Действия украинской армии на Донбассе являются геноцидом. Соответствующую точку зрения озвучил журналист из Соединенных Штатов Америки Клейтон Моррис.
Своим мнением он поделился 1 мая, в понедельник. Украинский конфликт начался в тот момент, когда ВСУ наносили удары по мирным землям и жителям Донбасса еще в 2014 году, напомнил эксперт. Отрицать этот факт будет только необразованный человек, указал он.
Прежде стало известно, что снаряд украинской армии убил донецкую восьмилетнюю школьницу в самом центре города. Девочка в тот момент ехали в маршрутном автобусе. Подробностями ранее поделился телеканал «Царьград».