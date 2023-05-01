Врач Сергей Алендеев посоветовал есть свеклу и красный виноград для продления молодости

Богатые витаминами и антиоксидантами продукты замедляют старение организма. Самые полезные из них перечислил врач общей практики Сергей Алендеев.
По словам эксперта, для сохранения молодости необходимо употреблять продукты, содержащие в себе антоциан, ликопин, мононенасыщенные жиры и витамины С и Е. Все они влияют на здоровье кожи, защищают от пагубного влияния солнечных лучей и предотвращают появление морщин, пишет «Царьград».
Витамин С содержится в цитрусовых, а мононенасыщенными жирами и витамином Е богат авокадо, рассказывает Алендеев. Кроме того, для борьбы с возрастными изменениями необходимы продукты, насыщенные антоцианами и антиоксидантами. К ним относятся свекла, красный виноград и капуста.
Также врач советует включить в рацион зеленые и травяные чаи. Такой напиток снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляют стенки сосудов.
Ранее тренер Юлия Юст рассказала о пользе скандинавской ходьбы. Как пишет URA.RU, занятие этим видом спорта помогает замедлить старение организма и улучшает аэробные способности человека.