Врач Сергей Алендеев посоветовал есть свеклу и красный виноград для продления молодости

По словам эксперта, для сохранения молодости необходимо употреблять продукты, содержащие в себе антоциан, ликопин, мононенасыщенные жиры и витамины С и Е. Все они влияют на здоровье кожи, защищают от пагубного влияния солнечных лучей и предотвращают появление морщин, пишет «Царьград».