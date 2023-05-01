К крупным лесным пожарам в Курганской области оказались причастны дети

Крупные лесные пожары в Курганской области произошли при участии детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, несовершеннолетние были среди виновников ландшафтных возгораний. Их шалости привели к пожарам на территории в Лебяжьевском и Белозерском муниципальных округах 25 апреля.
На прошлой неделе сразу несколько населенных пунктов Кургана оказались во власти огня. Борьбу с ним вели пожарные. Губернатор области Вадим Шумков позже анонсировал начало выплат компенсаций пострадавшим гражданам.
Уже сегодня, в первый день мая, ребенок по неосторожности поджег сухую траву в Кургане. Возникшее пламя перекинулось на нежилые постройки, сообщили в URA.RU.