Глава оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер задержана в аэропорту Кишинева

Вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер задержана в аэропорту Кишинева. Соответствующей информацией поделились сотрудники правоохранительных органов.
Об этом стало известно 1 мая, в понедельник. Глава оппозиционной партии подозревается в нарушениях правил финансирования фракции, указали в прокуратуре.
«Таубер задержана в аэропорту Кишинева при попытке сесть на рейс в Израиль», — указывается в сообщении.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал запрет властей Молдавии на ношение георгиевской ленты в День Победы. Подробности передает телеканал «Царьград».