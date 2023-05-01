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Глава оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер задержана в аэропорту Кишинева

Происшествия
Глава оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер задержана в аэропорту Кишинева

Вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер задержана в аэропорту Кишинева. Соответствующей информацией поделились сотрудники правоохранительных органов.

Об этом стало известно 1 мая, в понедельник. Глава оппозиционной партии подозревается в нарушениях правил финансирования фракции, указали в прокуратуре.

«Таубер задержана в аэропорту Кишинева при попытке сесть на рейс в Израиль», — указывается в сообщении.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал запрет властей Молдавии на ношение георгиевской ленты в День Победы. Подробности передает телеканал «Царьград».
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