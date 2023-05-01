Девять стран ОПЕК+ приняли решение о добровольном сокращении добычи нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки

Известно, что это решение приняли девять стран альянса: Саудовская Аравия снизит производство топлива на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак на 211 тысяч, ОАЭ на 144 тысячи, Кувейт на 128 тысяч, Казахстан на 78 тысяч, Алжир на 48 тысяч, Оман на 40 тысяч, а также Габон на восемь тысяч. Помимо этого, Россия тоже планирует сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.