Цены на одежду в России после ухода зарубежных брендов выросли на 30%

Генеральный директор агентства по масштабированию фешен-брендов «Штаб» Станислава Нажмитдинова основными причинами подорожания вещей считает возникшие сложности с логистикой и уменьшение скидок. Кроме того, на рынке начали острее ощущаться проблемы с производством и с персоналом, зафиксирован дефицит швей.