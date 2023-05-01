Цены на одежду в России после ухода зарубежных брендов выросли на 30%

Cтоимость одежды, аксессуаров и обуви на территории России выросла на 30% после ухода иностранных брендов. Об этом пишет издание Forbes.
Генеральный директор агентства по масштабированию фешен-брендов «Штаб» Станислава Нажмитдинова основными причинами подорожания вещей считает возникшие сложности с логистикой и уменьшение скидок. Кроме того, на рынке начали острее ощущаться проблемы с производством и с персоналом, зафиксирован дефицит швей.
Одновременно с этим заметен рост продаж следующих магазинов: «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari. По данным Fashion Consulting Group, реализация перечисленных магазинов увеличилась на 10-20%, у дисконтных сетей на 15-25%.
Ранее в московском ТЦ «Афимолл» открылся магазин Maag ушедшего из РФ бренда Zara.