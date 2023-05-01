«Очередной антироссийский таран»: социолог Филиппов о подготовке Польши к противостоянию с РФ

Напомним, в субботу 29 апреля, представители мэрии польской столицы в сопровождении сотрудников полиции пришли в школу при посольстве РФ, взломали калитку и ворвались в здание. В тот же день все дипломаты покинули учреждение. В МИД России подчеркнули, что такой наглый шаг не останется без последствий.