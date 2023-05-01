«Очередной антироссийский таран»: социолог Филиппов о подготовке Польши к противостоянию с РФ

Коллективный Запад может использовать Польшу как новый «антироссийский таран». Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил социолог Алексей Филиппов.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Варшава готовится к прямому военному столкновению с Российской Федерацией.
«Польша идет путем наращивания военных усилий. Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — прямой вызов Путину», — заявил политик на своем YouTube-канале.
По словам Соскина, власти страны закупают современное вооружение и увеличивают численность войск для подготовки к прямому столкновению с Москвой. Кроме того, официальная Варшава проводит последовательную провокационную политику в отношении Кремля и его дипломатических представителей.
Комментируя заявление советника экс-президента Украины, социолог Филиппов сообщил, что «мнение весьма спорное, однако оно недалеко от истины».
«Понятно, что сообщение Соскина звучит несколько притянуто за уши, но нельзя полностью списывать со счетов попытки Варшавы выслужиться перед Белым домом. Она давно выступает против России и всячески пытается доказать своим хозяевам полезность, а потому и вооружается, допуская, что в будущем столкновение хоть и теоретически, но возможно. Это запустит протокол защиты НАТО», — отметил эксперт.
По мнению собеседника ФАН, боевые действия на территории Украины и поддержка Киева странами Запада могут привести к неконтролируемой эскалации.
«Да, США и их союзники используют Польшу как очередной антироссийский таран, однако смею предположить, что никому не хотелось бы реализации подобного сценария. Но его нужно держать в уме и быть готовыми ко всему», — заключил Филиппов.
Напомним, в субботу 29 апреля, представители мэрии польской столицы в сопровождении сотрудников полиции пришли в школу при посольстве РФ, взломали калитку и ворвались в здание. В тот же день все дипломаты покинули учреждение. В МИД России подчеркнули, что такой наглый шаг не останется без последствий.