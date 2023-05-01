Психотерапевт Юрий Вяльба предупредил об опасности синдрома короткого сна

Регулярный сон продолжительностью менее семи часов может привести к нервным расстройствам, болезням сердца и развитию деменции. Об этом предупредил врач-психотерапевт Юрий Вяльба.
По словам эксперта, оптимальная продолжительность сна для большинства людей составляет от семи до восьми часов. При этом встречаются те, кому генетически достаточно менее шести часов, чтобы выспаться и полностью восстановить силы.
Однако для большинства «синдром короткого сна» является делом привычки. Вяльба предупредил, что регулярный недосып может спровоцировать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, а также возникновение нервных расстройств, пишет aif.ru.
Кроме того, во время сна мозг удаляет из организма продукты жизнедеятельности клеток, таких как белок бета-амилоида. После одной бессонной ночи количество этого вещества в организме увеличивается на 25%. Вяльба отметил, что высокое содержание бета-амилоида является одной из причин развития деменции.
Ранее врач-сомнолог София Черкасова в беседе с Infox рассказала о вредных привычках и продуктах, которые негативно влияют на качество сна.