Психотерапевт Юрий Вяльба предупредил об опасности синдрома короткого сна

Кроме того, во время сна мозг удаляет из организма продукты жизнедеятельности клеток, таких как белок бета-амилоида. После одной бессонной ночи количество этого вещества в организме увеличивается на 25%. Вяльба отметил, что высокое содержание бета-амилоида является одной из причин развития деменции.