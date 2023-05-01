Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил руководство Twitter в работе на Госдеп США

Медведев прокомментировал отношение верхушки соцсети к распространяемому контенту, отвечая на вопрос РИА Новости о блокировке последнего поста. В своем Telegram-канале политик написал, что Twitter прогнулся перед Украиной и Вашингтоном. По его мнению, новый владелец соцсети бизнесмен Илон Маск не справился с заданием по поддержанию автономии. Медведев заключил, что Россия сможет обойтись и без данного сервиса.