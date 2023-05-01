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Российская авиация поразила места сосредоточения живой силы и техники ВСУ в Харьковской области

Армия
Российская авиация поразила места сосредоточения живой силы и техники ВСУ в Харьковской области

Экипажи боевых самолетов ВКС РФ нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. В результате были поражены военные цели в населенных пунктах Белый Колодезь, Глушковка, Колодезное и Куриловка.

В каждом из них находились позиции украинской армии. До этого ВС РФ вывели из строя несколько комплексов противовоздушной обороны (ПВО) противника, расположенных в Павлограде.

Ранее Минобороны РФ заявило о создании частей и соединений ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) России в новых регионах страны. В ведомстве отметили, что сформированные подразделения уже успешно решают поставленные задачи.
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