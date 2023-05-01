Девять жилых домов и крыша магазина горят в Борзе Забайкальского края

Природный пожар бушует в городе Борзя Забайкальского края. К настоящему моменту пламя охватило девять жилых домов и крышу магазина, сообщил начальник Центра управлений в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по региону Андрей Варфоломеев.
По его словам, на месте происшествия работают 20 сотрудников экстренных служб и три единицы спецтехники. Ожидается, что на помощь огнеборцам прибудет пожарный поезд. Кроме того, дополнительный личный состав будет переброшен при помощи вертолета Ми-8 МЧС РФ. Точная площадь пожара уточняется.
Ранее стало известно, что в Туле загорелось здание с автосервисами. Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на площади 1400 квадратных метров, сообщал RT.