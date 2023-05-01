Бросить все и уехать: как авторы переехали из Москвы на хутор и заработали в соцсети ЯRUS

Любовь к приключениям Али и Маргариты побудили их к путешествиям по различным местам мира, от африканских сафари до самобытных локаций Азии. С 2020 года женатая пара авторов оставила Москву и начала новую жизнь на природе в домике на хуторе в Краснодарском крае.