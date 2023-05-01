Бросить все и уехать: как авторы переехали из Москвы на хутор и заработали в соцсети ЯRUS

Переехать из столицы в южную деревню и заработать на платформе ЯRUS. Как авторы российской социальной сети решились на переезд в глубинку и создание маленькой фермы, читайте в нашей статье.
Любовь к приключениям Али и Маргариты побудили их к путешествиям по различным местам мира, от африканских сафари до самобытных локаций Азии. С 2020 года женатая пара авторов оставила Москву и начала новую жизнь на природе в домике на хуторе в Краснодарском крае.
«Мы купили старый дом на полузаброшенном хуторе: здесь мы выращиваем овощи, разводим породистых Гергебильских кур, продаем цыплят и инкубационные яйца. У нас есть шесть коз и трое козлят: из молока мы готовим вкусные домашние сыры и творог. С огорода мы запасаемся овощами и консервами на зиму, а мясо получаем с нашей фермы. Кроме того, у нас есть пять ульев, и мы надеемся получить свой первый мед в этом году», — рассказывают авторы ЯRUS.
Сейчас Али и Маргарита активно ведут блог о деревенской жизни в социальной сети ЯRUS и зарабатывают на донатах. Основной контент блогеров — влоги, фото и посты о жизни на хуторе.
«Заработок в социальной сети ЯRUS стал возможным благодаря нашим верным зрителям. Мы выводим монеты социальной сети ЯRUS и используем средства на развитие нашей фермы, на корма для животных. Это действительно ценная поддержка для нас», — делятся авторы.
Для начинающих блогеров Али и Маргарита дают ценные советы: создавать контент от всей души, верить в себя, и самое главное — трудиться без ожидания мгновенных результатов.
Сельскохозяйственные культуры, птицеводство и фермерство: смотреть публикации на эти и другие темы в соцсети ЯRUS просто. Достаточно настроить персональные ярусы — некие полочки с тематиками контента. Пользователь будет видеть только то, что ему интересно: от мемов с котиками до видеороликов с рецептами японской кухни.