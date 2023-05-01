Доцент Александр Тимофеев: номера мошенников состоят из трех или четырех цифр

Мошенники чаще всего звонят с телефонных номеров, которые состоят из четырех или трех цифр. Соответствующей информацией поделился доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Об этом эксперт заявил в понедельник, 1 мая. Мошенники могут использовать скрытые номера, предупредил он граждан России. Не следует перезванивать, если звонок был сброшен спустя несколько гудков, добавил Тимофеев.
«"Сбрасывающий" звонок — почти всегда мошенники», — подчеркнул эксперт.
Прежде стало известно, что в Ленинградской области пенсионерка перевела мошенникам более двух миллионов рублей.