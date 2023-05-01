В Узбекистане явка на конституционном референдуме составила 84,54%

По его словам, электронная система зафиксировала 16 673 189 проголосовавших избирателей. Такое количество людей, пришедших на референдум, составляет 84,54% от общего числа включенных в списки. Согласно данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы всего 19,7 миллиона избирателей.