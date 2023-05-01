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В Узбекистане явка на конституционном референдуме составила 84,54%

Политика
В Узбекистане явка на конституционном референдуме составила 84,54%

В Узбекистане явка на референдуме по принятию новой конституции составила 84,54%. Такие данные озвучил 1 мая на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев.

По его словам, электронная система зафиксировала 16 673 189 проголосовавших избирателей. Такое количество людей, пришедших на референдум, составляет 84,54% от общего числа включенных в списки. Согласно данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы всего 19,7 миллиона избирателей.

Ранее, 30 апреля, в стране состоялся конституционный референдум. Уже к 13:00 по местному времени (11:00 часов по мск) было зафиксировано преодоление порога явки в 50%.
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