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Опору ЛЭП в Ленинградской области подорвали с помощью самодельного взрывного устройства

Происшествия
Опору ЛЭП в Ленинградской области подорвали с помощью самодельного взрывного устройства

Диверсия на линии электропередач в Сусанинском поселении Гатчинского района была осуществлена с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает источник ФАН.

На месте подрыва опоры ЛЭП был обнаружен неизвестный предмет. Правоохранительные органы детально изучили находку и установили, что злоумышленник использовал самодельное взрывное устройство.

Диверсия на территории Сусанинского поселения Гатчинского района произошла около полуночи 1 мая. Неизвестные подорвали опору линии электропередач. Правоохранительные органы предположили, что целью преступных действий было посеять панические настроения в Ленинградской области.
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