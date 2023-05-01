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Промышленное предприятие в Павлограде Днепропетровской области получило повреждения в результате атаки

Происшествия
Промышленное предприятие в Павлограде Днепропетровской области получило повреждения в результате атаки

В Павлограде в результате атаки пострадало промышленное предприятие. Об этом 1 мая сообщил председатель военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Он отметил, что по территории Павлоградского района выпустили ракеты, семь из которых удалось сбить. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали 25 человек. Также под удар попало промышленное предприятие, из-за чего начался пожар.

Лысак добавил, что атака привела к частичному обрушению 19 многоэтажек, 25 частных домов, шести образовательных учреждений.

Ранее сообщалось о потоплении лодки с бойцами ВСУ во время патрулирования Днепра. Как уточняет «Царьград», транспортное средство было перегружено военнослужащими.
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