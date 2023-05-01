Пошлина на экспорт российской нефти с 1 мая увеличится на 10% и достигнет $14,4 за тонну

Пошлина на вывоз из России нефтепродуктов повысится с 1 мая до 14,4 доллара за тонну углеводородов, сообщает РИА Новости.
Минэкономразвития РФ анонсировало рост пошлины за экспорт российского топлива. Отмечается, что средняя стоимость нефти Urals в период с 15 марта по 14 апреля составила 51,15 доллара за тонну, месяцем ранее цена за аналогичный объем достигала 50,8 доллара.
Налог на вывоз из страны светлых нефтепродуктов и масла составит 4,2 доллара за тонну. Экспортная пошлина на товарный и прямогонный бензин достигнет 4,3 и 7,9 доллара соответственно. Сбор на газоэкспорт и чистые фракции СУГ останется нулевым, а налог на вывоз кокса составит 0,9 доллара за тонну.
Ранее Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти. Минэкономразвития РФ, по тому же принципу, не стало в макропрогнозе на 2023-2026 годы раскрывать данные по объемам и экспорту черного золота.