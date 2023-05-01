Пошлина на экспорт российской нефти с 1 мая увеличится на 10% и достигнет $14,4 за тонну

Налог на вывоз из страны светлых нефтепродуктов и масла составит 4,2 доллара за тонну. Экспортная пошлина на товарный и прямогонный бензин достигнет 4,3 и 7,9 доллара соответственно. Сбор на газоэкспорт и чистые фракции СУГ останется нулевым, а налог на вывоз кокса составит 0,9 доллара за тонну.