Диверсия на линии электропередач в Ленобласти могла быть подготовлена для создания панических настроений в регионе

Целью диверсии на линии электропередач в Сусанинском поселении Гатчинского района могло быть создание панических настроений в Ленинградской области. Об этом сообщает источник ФАН. Правоохранители рассматривают данное предположение в качестве одной из версий ЧП.
Как сообщает источник, электроснабжение в поселке не нарушено. Правоохранительные органы предполагают, что целью диверсии была демонстрация. Вероятно, подрывом ЛЭП неизвестные пытались посеять панику в регионе.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о диверсии на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Около полуночи 1 мая неизвестными была подорвана опора ЛЭП.