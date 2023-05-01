Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Диверсия на линии электропередач в Ленобласти могла быть подготовлена для создания панических настроений в регионе

Происшествия
Диверсия на линии электропередач в Ленобласти могла быть подготовлена для создания панических настроений в регионе

Целью диверсии на линии электропередач в Сусанинском поселении Гатчинского района могло быть создание панических настроений в Ленинградской области. Об этом сообщает источник ФАН. Правоохранители рассматривают данное предположение в качестве одной из версий ЧП.

Как сообщает источник, электроснабжение в поселке не нарушено. Правоохранительные органы предполагают, что целью диверсии была демонстрация. Вероятно, подрывом ЛЭП неизвестные пытались посеять панику в регионе.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о диверсии на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Около полуночи 1 мая неизвестными была подорвана опора ЛЭП.
лэп линия электропередач ленинградская область гатчинский район
Военкоры ФАН