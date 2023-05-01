Закройщик, горничная и заведующий складом вошли в список самых высокооплачиваемых специальностей в РФ в мае

Сезонную работу старшему помощнику капитана на судне с зарплатой от 300 тысяч рублей предлагают в Петропавловске-Камчатском. В Санкт-Петербурге, в свою очередь, открыта вакансия Senior Java Developer с оплатой от 280 тысяч рублей. В московском ателье ищут закройщика для раскройки деталей и разработки новых моделей одежды.