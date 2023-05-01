Закройщик, горничная и заведующий складом вошли в список самых высокооплачиваемых специальностей в РФ в мае

Сервис по подбору персонала «Работа.ру» провел исследование предлагаемых в мае вакансий с высокой заработной платой по России. В список вошли: старший помощник капитана, закройщик, горничная и директор производственной компании.
Во Владимире желающим работать на должности национального директора компании предлагают зарплату до 400 тысяч рублей. Среди требований к соискателю — наличие опыта работы в сфере товаров повседневного спроса, высшее образование, навык управления коллективом и знание особенностей подобной отрасли. Претенденту надо будет анализировать точки роста организации, управлять продажами на выделенном участке и группой менеджеров.
Оплата труда заведующего складом в Иркутской области составляет 336 тысяч рублей. В его обязанности входит обеспечение сохранности вещей на объекте, проведение инвентаризации и организация работ по погрузке и разгрузке товаров.
Сезонную работу старшему помощнику капитана на судне с зарплатой от 300 тысяч рублей предлагают в Петропавловске-Камчатском. В Санкт-Петербурге, в свою очередь, открыта вакансия Senior Java Developer с оплатой от 280 тысяч рублей. В московском ателье ищут закройщика для раскройки деталей и разработки новых моделей одежды.
Что касается медицинской сферы, то в столице России нуждаются в детском стоматологе, которому предлагают заработную плату в размере от 200 тысяч рублей. Помимо этого, в Чебоксарах открыта вакансия врача-рентгенолога, который сможет зарабатывать 150 тысяч рублей. Такую же оплату предлагают горничной в Москве.
Ранее стало известно, что в Государственной думе разработали способ борьбы с неофициальным трудоустройством, сообщает «Царьград».