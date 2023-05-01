Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Девятилетний мальчик попал в больницу после падения со скалы в Башкирии

Происшествия
Девятилетний мальчик попал в больницу после падения со скалы в Башкирии

Мальчик 2014 года рождения сорвался со скалы в Республике Башкортостан. Об этом сообщили в Государственном комитете региона по чрезвычайным ситуациям.

Сигнал о происшествии районе деревни Ильчугово Учалинского района поступил в Центр обработки вызовов Системы-112. После падения несовершеннолетний был госпитализирован в больницу № 2 в городе Миасс. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее с 19-го этажа выпал житель Воронежа. Мужчине удалось выжить после приземления на припаркованный автомобиль, сообщает «Национальная Служба Новостей».
падение со скалы ребенок детская больница
Военкоры ФАН