Девятилетний мальчик попал в больницу после падения со скалы в Башкирии

Мальчик 2014 года рождения сорвался со скалы в Республике Башкортостан. Об этом сообщили в Государственном комитете региона по чрезвычайным ситуациям.
Сигнал о происшествии районе деревни Ильчугово Учалинского района поступил в Центр обработки вызовов Системы-112. После падения несовершеннолетний был госпитализирован в больницу № 2 в городе Миасс. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее с 19-го этажа выпал житель Воронежа. Мужчине удалось выжить после приземления на припаркованный автомобиль, сообщает «Национальная Служба Новостей».