Экстренные службы ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленинградской области

Прежде сообщалось, что 1 мая, в 00:01 по московскому времени на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач. Рядом со второй был найден неизвестный подозрительный предмет. Предположительно это являлось взрывным устройством.