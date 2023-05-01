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Экстренные службы ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленинградской области

Происшествия
Экстренные службы ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленинградской области

Работникам экстренных служб удалось ликвидировать угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленинградской области. Об этом стало известно 1 мая, в понедельник.

С опоры снят заряд со взрывателем, поделился информацией губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник.

Прежде сообщалось, что 1 мая, в 00:01 по московскому времени на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач. Рядом со второй был найден неизвестный подозрительный предмет. Предположительно это являлось взрывным устройством.
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