Экстренные службы ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленинградской области

Работникам экстренных служб удалось ликвидировать угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленинградской области. Об этом стало известно 1 мая, в понедельник.
С опоры снят заряд со взрывателем, поделился информацией губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник.
Прежде сообщалось, что 1 мая, в 00:01 по московскому времени на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач. Рядом со второй был найден неизвестный подозрительный предмет. Предположительно это являлось взрывным устройством.