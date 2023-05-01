Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп травмировался в момент празднования решающего гола в ворота «Тоттенхэма»

«Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма» со счетом 4:3. Решающим для «красных» стал мяч португальского хавбека Диогу Жоты, который он забил уже в компенсированное время. Клопп, празднуя гол, подбежал к резервному рефери Полу Тирни, начав ему что-то объяснять, в этот момент немецкий специалист схватился за ногу и уходил уже прихрамывая.