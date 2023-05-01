Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп травмировался в момент празднования решающего гола в ворота «Тоттенхэма»

Наставник английского ФК «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал о травме, которую он получил в момент ликования по поводу решающего гола команды в ворота «Тоттенхэма» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ).
«Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма» со счетом 4:3. Решающим для «красных» стал мяч португальского хавбека Диогу Жоты, который он забил уже в компенсированное время. Клопп, празднуя гол, подбежал к резервному рефери Полу Тирни, начав ему что-то объяснять, в этот момент немецкий специалист схватился за ногу и уходил уже прихрамывая.
«Я не уверен, что это подколенное сухожилие. Это может быть и приводящая мышца. Но это болезненно», — цитирует тренера издание CBS Sport.
В это же время в Российской премьер-лиге тоже состоялся матч, в котором забили всего на один гол меньше, чем в противостоянии лондонцев и ливерпульцев — столичный ФК «Локомотив» переиграл подмосковные «Химки» с разгромным счетом 5:1, информирует портал РИАМО.