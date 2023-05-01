Политолог Лагин о взрывах в Павлограде: ВС РФ снижает наступательный потенциал ВСУ

Накануне вечером стало известно о сильном взрыве в Павлограде. Чуть позже городские власти подтвердили эту информацию, а глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам в населенном пункте. Их, по словам общественника, армия Киева использовала для подготовки контрнаступления.