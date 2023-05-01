Политолог Лагин о взрывах в Павлограде: ВС РФ снижает наступательный потенциал ВСУ

Нанося удары по оборонным объектам Украины, Российская Федерация снижает военный потенциал ВСУ. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил политический аналитик Николай Лагин.
Накануне вечером стало известно о сильном взрыве в Павлограде. Чуть позже городские власти подтвердили эту информацию, а глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам в населенном пункте. Их, по словам общественника, армия Киева использовала для подготовки контрнаступления.
«Многие уже видели кадры с внушительными ночными всполохами, пламенем и черным дымом, поднимающимся в воздух. Все это говорит о том, что «промышленное» предприятие, о котором рассказывают в офисе Зеленского на самом деле занималось оборонной деятельностью. Поэтому неудивительно, что оно стало законной целью для наших артиллеристов и ВКС», — прокомментировал удар Лагин.
В то же время собеседник ФАН указал на «отличную работу российских разведчиков», вовремя выявивших цели и давших наводку для массированного поражения авиации.
«Ребята отработали на славу, они позволили ВС РФ значительно снизить наступательный потенциал ВСУ, что в перспективе рушит планы украинского командования. Если подобные удары станут системными, думаю, мы можем переломить ход введения боевых действий и снизить нагрузку на наших военнослужащих, постоянно находящихся на линии боевого соприкосновения», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что подполковник запаса Олег Иванников рассказал о возможной предстоящей атаке ВСУ по территориям России на 9 Мая. По его словам, тысячи дронов могут попытаться таким образом сорвать парад Победы.