Водный канал Дон – Донбасс запустили в тестовом режиме на территории региона

Состоялся тестовый запуск канала Дон – Донбасс, берущего начало в реке Северский Донец.
Водовод был возведен за четыре месяца специалистами Военно-строительной компании (ВСК) и предприятиями со всей России. Вода из реки Северский Донец будет поступать в дома жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево и Ясиноватого, сообщает Telegram-канал «Царьград».
Пока канал работает в тестовом режиме, его пропускная способность составит четыре тысячи кубометров в сутки. Позже ее планируют увеличить до 288 тысяч кубометров в сутки.
Ранее RT сообщал, что на водоводе Дон — Северский Донец — Донбасс в ДНР запустили первую насосную станцию для наполнения резервуаров. Планируемая мощность канала составит до 300 тысяч кубометров воды ежедневно.