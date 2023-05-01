Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам России

Среди награжденных: управляющий директор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, академик РАН Юрий Милехин, руководитель Бийской льняной компании Лев Каленов. Также глава государства присвоил звание преподавателю из волоколамской гимназии №1 в Московской области Татьяне Бабуровой и подземному горнорабочему Эдуарду Щербине.