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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам России

Общество
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам России

Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ. Он подписал соответствующий указ.

Среди награжденных: управляющий директор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, академик РАН Юрий Милехин, руководитель Бийской льняной компании Лев Каленов. Также глава государства присвоил звание преподавателю из волоколамской гимназии №1 в Московской области Татьяне Бабуровой и подземному горнорабочему Эдуарду Щербине.

Ранее президент подписал указ о присвоении актеру театра и кино Андрею Леонову звания народного артиста России. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
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