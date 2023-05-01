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Шесть человек погибли после падения микроавтобуса в пропасть в Таджикистане

Происшествия
Шесть человек погибли после падения микроавтобуса в пропасть в Таджикистане

Шесть человек погибли и троих госпитализировали после дорожно-транспортного происшествия на трассе в Таджикистане, сообщает РИА Новости.

Микроавтобус сорвался в пропасть в ночь на 1 мая. Сигнал об аварии на 154-м километре автотрассы Душанбе — Худжанд — Чанак поступил в 2:10 по московскому времени. Известно, что водитель не справился с управлением и транспорт упал с высоты 200 метров.

Службы спасения вытащили пострадавших из автомобиля. Шесть человек, включая водителя, скончались на месте происшествия. Женщина и двое детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в местную больницу.

Ранее сообщалось об аварии на трассе Бишкек — аэропорт Манас, в результате которой пострадали 18 детей.
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