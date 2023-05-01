Шесть человек погибли после падения микроавтобуса в пропасть в Таджикистане

Микроавтобус сорвался в пропасть в ночь на 1 мая. Сигнал об аварии на 154-м километре автотрассы Душанбе — Худжанд — Чанак поступил в 2:10 по московскому времени. Известно, что водитель не справился с управлением и транспорт упал с высоты 200 метров.