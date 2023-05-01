Замминистра просвещения РФ Корнеев рассказал о скором открытии на Кубе центра обучения русскому языку

В Гаване в ближайшее время откроют центр обучения русскому языку. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев.
По его словам, все необходимое оборудование уже доставлено на территорию Кубы. Замминистра отмечает, что центр будет оснащен интерактивной доской, компьютерной техникой, шлемом виртуальной реальности и прочим оборудованием, которое сделает процесс изучения русского языка более интересным и комфортным.
Представитель Минпросвещения РФ добавил, что кубинцы смогут обучаться в очном формате на безвозмездной основе. Оператором проекта является ФГБОУ ВО Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко. Центр откроют на территории Гаванского университета уже в середине мая 2023 года.
Ранее эксперт Марсело Монтес сообщил о положительном влиянии визита главы МИД России Сергея Лаврова на Кубу.