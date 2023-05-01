Замминистра просвещения РФ Корнеев рассказал о скором открытии на Кубе центра обучения русскому языку

По его словам, все необходимое оборудование уже доставлено на территорию Кубы. Замминистра отмечает, что центр будет оснащен интерактивной доской, компьютерной техникой, шлемом виртуальной реальности и прочим оборудованием, которое сделает процесс изучения русского языка более интересным и комфортным.