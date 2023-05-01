СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения двух людей на трассе М-4 «Дон»

Как сообщает ведомство, производство начато по третьему пункту части второй статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму». Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия совместно с отделом криминалистики и управлением уголовного розыска. За ходом расследования дела следит глава СУ СК по региону Андрей Маслов.