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СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения двух людей на трассе М-4 «Дон»

Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения двух людей на трассе М-4 «Дон»

Мужчина и женщина выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск 28 апреля на легковом автомобиле Hyundai. В последний раз их видели возле станицы Березанской. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.

Как сообщает ведомство, производство начато по третьему пункту части второй статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму». Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия совместно с отделом криминалистики и управлением уголовного розыска. За ходом расследования дела следит глава СУ СК по региону Андрей Маслов.

Ранее в городском округе Ступино спасатели нашли двух пропавших девочек. Они находились в километре от дома, сообщает РИАМО.
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