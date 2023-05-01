Сейсмологи зафиксировали в Туве землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение зафиксировали на территории Республики Тыва. Магнитуда подземных толчков составила 4,3.
Согласно информации на сайте Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», колебания земной поверхности ощущались 1 мая в 4:46 по местному времени (7:46 по московскому времени). Интенсивность подземных толчков составила в эпицентре 5,3. О последствиях землетрясения пока ничего не известно.
С подобным природным явлением в последнее время стали чаще сталкиваться в Камчатском крае. Как передает «Ридус», не так давно в регионе зафиксировали толчки магнитудой 4,3.