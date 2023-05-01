Украинский правозащитник Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов РФ получить российские паспорта

Жителям новых регионов Российской Федерации необходимо получить паспорта гражданина РФ. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, получившие соответствующее удостоверение личности — не будут подвергнуты опасности. Омбудсмен также добавил, что власти Киева готовят закон, согласно которому украинцы смогут впоследствии отказаться от российского гражданства. При этом Лубинец не уточнил, что грозит жителям новых регионов при отсутствии паспортов РФ.
Ранее RT сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о правилах проживания в новых регионах без российского гражданства.