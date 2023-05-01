Группа Ensade покоряет слушателей российского сервиса ЯRUS.Музыка новыми треками

Исполнители заметили, что внимание поклонников привлекает не только их музыкальное творчество, но и развлекательные видео: коллектив снимает забавные ситуации из жизни группы. Это принесло более 8 миллионов просмотров на зарубежном видеохостинге: так песни получили широкую огласку, а группа — массу положительных отзывов. Особенно пользователям полюбился трек «Музыка в ушах».