Группа Ensade покоряет слушателей российского сервиса ЯRUS.Музыка новыми треками

Фанаты и миллионы просмотров на популярном видеохостинге: композиции группы Ensade набрали стремительную популярность среди слушателей рунета. Почему разножанровая музыка молодых ребят так полюбилась пользователям ЯRUS, читайте в этой статье.
Ensade — это совместный проект четырех музыкантов, которые несколько лет исполняют треки в жанре русского рока и поп-рока. Давнее знакомство творческих ребят предопределило их музыкальную судьбу: дружба переросла в нечто большее.
«Мы познакомились настолько давно, что уже сами не помним, как это произошло. Долгое время мы были просто хорошими друзьями, но однажды решили попробовать выступить совместно на одном из городских концертов. И вот мы вместе около 4 лет», — вспоминают музыканты.
Исполнители заметили, что внимание поклонников привлекает не только их музыкальное творчество, но и развлекательные видео: коллектив снимает забавные ситуации из жизни группы. Это принесло более 8 миллионов просмотров на зарубежном видеохостинге: так песни получили широкую огласку, а группа — массу положительных отзывов. Особенно пользователям полюбился трек «Музыка в ушах».
«Эту песню мы написали за очень короткий срок и с максимально легким, позитивным настроением. Мелодию куплета придумал наш барабанщик, пока ехал в машине. Позже мы собрались вместе и дописали припев. Мы совсем не ожидали, что эта песня станет хитом», — делятся исполнители.
Группа Ensade выступает на городских площадках Набережных Челнов, снимает видеоролики, активно ведет социальные сети и с недавнего времени делает прямые эфиры, где ребята исполняют кавер-версии популярных треков и авторские композиции.
«Про соцсеть ЯRUS мы узнали из других соцсетей, и решили присоединиться. Личный кабинет ЯRUS.Музыка весьма удобный — добавлять композиции достаточно просто», — отмечают участники группы.
Среди более 7,5 тысяч музыкальных альбомов и 27 тысяч песен независимых исполнителей в сервисе ЯRUS.Музыка можно найти новые релизы Ensade — треки «Рисуем», «Музыка в ушах», «На разных языках» и «Отпустит». Авторы любого жанра могут обрести популярность среди слушателей ЯRUS: от неоклассики и инди-поп до этнической музыки.