Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к россиянам в связи с Днем весны и труда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем весны и труда. Он отметил важность работы на благо экономики страны.
В своем Telegram-канале Володин заявил, что с развитием новых технологий появились и новые способы заработка, однако не все из них являются честными и законными. В Интернете появились мошеннические способы заработка денег, такие, как инфоцыганство. Эти люди зарабатывают огромные деньги на доверии людей, при этом не вкладывая средств в казну государства.
И речь идет о миллионах и миллиардах. Федеральная налоговая служба должна взыскать с нарушителей все неуплаченные в госбюджет деньги, чтобы они были потрачены на ремонт школ, больниц, резюмировал Володин.
Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская была задержана по подозрению в мошеннических схемах по неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей.