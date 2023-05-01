Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к россиянам в связи с Днем весны и труда

В своем Telegram-канале Володин заявил, что с развитием новых технологий появились и новые способы заработка, однако не все из них являются честными и законными. В Интернете появились мошеннические способы заработка денег, такие, как инфоцыганство. Эти люди зарабатывают огромные деньги на доверии людей, при этом не вкладывая средств в казну государства.